Пожар случился на нефтезаводе в Уфе

В республиканском главке МЧС сообщение о пожаре подтвердили. Там уточнили, что произошла разгерметизация трубопровода, что привело к появлению огненного факела. Трубу перекрыли. Спасатели ждут, чтобы нефтепродукты выгорели. Готовится пенная атака.

На месте работают 24 человек и семь единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.



По данным на 22:17, произошла локализация пожара и ликвидация открытого горения.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Пожарные залили аварийный участок пеной, чтобы прекратить доступ воздуха и потушить горящее пламя.



В конце января пожар начался на заводе «Уфаоргсинтез». По данным МЧС, на заводе горели два резервуара с метановодородом объемом 25 кубометров. Для тушения пламени пожарным понадобилось 10 часов. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва. В результате пожара один человек погиб, один госпитализирован