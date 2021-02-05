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    05 февраля 2021, 22:11

    Пожар случился на нефтезаводе в Уфе

    Дамир Матюхин

    На нефтезаводе в Уфе случился пожар. ТАСС со ссылкой на источник написал, что из-за разгерметизации загорелся трубопровод.

    В республиканском главке МЧС сообщение о пожаре подтвердили. Там уточнили, что произошла разгерметизация трубопровода, что привело к появлению огненного факела. Трубу перекрыли. Спасатели ждут, чтобы нефтепродукты выгорели. Готовится пенная атака.

    На месте работают 24 человек и семь единиц техники. Пожару присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

    По данным на 22:17, произошла локализация пожара и ликвидация открытого горения.

    Пожар случился на нефтезаводе в Уфе | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

    Пожарные залили аварийный участок пеной, чтобы прекратить доступ воздуха и потушить горящее пламя.

    В конце января пожар начался на заводе «Уфаоргсинтез». По данным МЧС, на заводе горели два резервуара с метановодородом объемом 25 кубометров. Для тушения пламени пожарным понадобилось 10 часов. Возгорание произошло на открытой площадке после взрыва. В результате пожара один человек погиб, один госпитализирован