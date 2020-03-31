31 марта 2020, 15:14
Пожар случился на нефтехимическом заводе Уфы
Возгорание обтирочного материала спровоцировало пожар на нефтехимическом заводе Уфы. Общий ущерб — более 152 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Следственного отдела установили, что пожар возник из-за нарушения требований промышленной безопасности объектов производства. Начальник опытно-экспериментального цеха «Опытного завода Нефтехим» по неосторожности нанес крупный ущерб предприятию.
Выяснилось, что сотрудник забыл достать из емкости с плавителем обтирочный материал и попросил поместить туда реагент. В результате вспыхнул огонь, который уничтожил продукцию и средства завода.
Ущерб от пожара оценили в сумму более 152 миллионов рублей.