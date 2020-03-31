Пожар случился на нефтехимическом заводе Уфы

Сотрудники Следственного отдела установили, что пожар возник из-за нарушения требований промышленной безопасности объектов производства. Начальник опытно-экспериментального цеха «Опытного завода Нефтехим» по неосторожности нанес крупный ущерб предприятию.

Выяснилось, что сотрудник забыл достать из емкости с плавителем обтирочный материал и попросил поместить туда реагент. В результате вспыхнул огонь, который уничтожил продукцию и средства завода.

Ущерб от пожара оценили в сумму более 152 миллионов рублей.