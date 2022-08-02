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    02 августа 2022, 12:42

    Пожар случился на «Адмиралтейских верфях» Петербурга

    Очевидцы сняли пожар на строящемся траулере в Петербурге

    Наза Салех Захи

    Огонь охватил строящийся рыболовный траулер на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия РИА «Новости».

    На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить сильный дым.

    «Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — заявила собеседница агентства.

    Площадь пожара, а также все обстоятельства случившегося не уточняются.