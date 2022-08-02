02 августа 2022, 12:42
Пожар случился на «Адмиралтейских верфях» Петербурга
Очевидцы сняли пожар на строящемся траулере в Петербурге
Огонь охватил строящийся рыболовный траулер на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия РИА «Новости».
На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить сильный дым.
«Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте», — заявила собеседница агентства.
Площадь пожара, а также все обстоятельства случившегося не уточняются.