Лесной пожар в Рязанской области локализовали | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 12:59)

Лесной пожар в Рязанской области локализовали

Врио губернатора Рязанской области Малков: лесной пожар локализован

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Лесной пожар в Рязанской области смогли полностью локализовать. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым», — сообщил Малков.

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По словам Малкова, угрозы населенным пунктам нет.

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Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в лесах Московской области были ликвидированы 10 возгораний, восемь из которых произошли в воскресенье. Общая площадь пожаров составила 1,42 гектара.

Волонтеры из Рязанского автомобильного сообщества развозят гуманитарную помощь сотрудникам МЧС, которые заняты в тушении лесных пожаров в области. Совместно с администрацией региона они доставляют еду и воду для спасателей, работающих в отдаленных поселках без магазинов.

Лесные пожары

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