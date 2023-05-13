13 мая 2023, 15:24
Пожар рядом с отелем «Интерконтиненталь» произошел в Москве
Источник «360»: в центре Москвы рядом с отелем «Интерконтиненталь» случился пожар
Рядом с отелем «Интерконтиненталь» произошел пожар. Об этом «360» сообщил источник.
«На территории строительной площадки на Тверской, 22, рядом с отелем „Интерконтиненталь“, загорелся утеплитель на цокольном этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров», — отметил источник.
Он уточнил, на данный момент открытое горение ликвидировали.
Факт пожара «360» подтвердили в ГУ МЧС по Москве.
«По адресу улица Тверская, дом 22, произошло возгорание утеплителя на территории строительной площадки. Площадь пожара — 10 „квадратов“. В 15:13 возгорание полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — рассказали в ведомстве.
В Telegram-канале столичного дептранса обратили внимание, что из-за пожара на Тверской движение в сторону Московской области осуществляется только по одной полосе.
Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания.
В ночь на субботу пожар произошел на железнодорожной станции Кунцево-2 в Москве.
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