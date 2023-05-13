Эксклюзив 13 мая 2023, 15:24 Пожар рядом с отелем «Интерконтиненталь» произошел в Москве Источник «360»: в центре Москвы рядом с отелем «Интерконтиненталь» случился пожар

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Рядом с отелем «Интерконтиненталь» произошел пожар. Об этом «360» сообщил источник.

Фото: прокуратура Москвы / Прокуратуры Москвы

«На территории строительной площадки на Тверской, 22, рядом с отелем „Интерконтиненталь“, загорелся утеплитель на цокольном этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров», — отметил источник.

Он уточнил, на данный момент открытое горение ликвидировали.

Факт пожара «360» подтвердили в ГУ МЧС по Москве.

«По адресу улица Тверская, дом 22, произошло возгорание утеплителя на территории строительной площадки. Площадь пожара — 10 „квадратов“. В 15:13 возгорание полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — рассказали в ведомстве.

В Telegram-канале столичного дептранса обратили внимание, что из-за пожара на Тверской движение в сторону Московской области осуществляется только по одной полосе.

Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания.

В ночь на субботу пожар произошел на железнодорожной станции Кунцево-2 в Москве.