Пожар ресторана в Сургуте локализовали. Видео

Крупный пожар в ресторане Сургута локализован, огонь распространился на три тысячи квадратных метров. За помощью к медикам обратился один человек, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

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Ранее сообщалось, что огонь охватил здание ресторана «Кристалл» на улице Рационализаторов. Площадь пожара спасатели оценивали в 3,6 тысячи квадратных метров.

«Здание 30 на 60 метров, кирпичное, двухэтажное. Там находится этот ресторан, а также магазин и станция техобслуживания. В 22:39 (20:39 мск) локализовали пожар. Предварительная площадь — три тысячи квадратных метров. В здании обрушилась кровля», — рассказал собеседник телеканала.

Он добавил, что из здания эвакуировали 60 человек. Один из них обратился к медикам скорой, его увезли больницу на обследование.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Тушение продолжается. На месте работают 36 пожарных, а также сотрудники полиции и скорой помощи.

Температура в Сургуте сейчас минус 26 градусов.