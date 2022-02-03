Пожар разросся на мебельной фабрике во Фрязине на 7000 кв. м. Видео

Более 30 спасателей тушат горящую мебельную фабрику во Фрязине. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По факту ЧП начата проверка.

Информация о возгорании в здании фабрики, расположенном в Окружном проезде, поступила в ведомство в 17:54. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что огонь успел распространиться на площади семь тысяч квадратных метров.

«Сообщение о пожаре в городе Фрязино поступило в 17:54. Предварительно площадь горения составляет семь тысяч квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 81 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС 33 человека и 13 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Причины и обстоятельства пожара начала выяснять Щелковская городская прокуратура. Сотрудники также дадут оценку действиям ответственных лиц.

В связи с возгоранием временно ограничено движение по Окружному проезду в районе фабрики. На месте работает спасательная техника. Возможны временные затруднения движения на прилегающих дорогах — проспекте Мира и Шоссейной улице. Жителей Подмосковья призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.