Пожар разросся на мебельной фабрике во Фрязине на 7000 кв. м. Видео
Прокуратура выяснит причины крупного пожара на мебельной фабрике во Фрязине
Более 30 спасателей тушат горящую мебельную фабрику во Фрязине. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По факту ЧП начата проверка.
Информация о возгорании в здании фабрики, расположенном в Окружном проезде, поступила в ведомство в 17:54. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что огонь успел распространиться на площади семь тысяч квадратных метров.
«Сообщение о пожаре в городе Фрязино поступило в 17:54. Предварительно площадь горения составляет семь тысяч квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 81 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС 33 человека и 13 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Причины и обстоятельства пожара начала выяснять Щелковская городская прокуратура. Сотрудники также дадут оценку действиям ответственных лиц.
В связи с возгоранием временно ограничено движение по Окружному проезду в районе фабрики. На месте работает спасательная техника. Возможны временные затруднения движения на прилегающих дорогах — проспекте Мира и Шоссейной улице. Жителей Подмосковья призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.