Пожар охватил торговый центр «Меркурий» в Уфе — видео | 360°

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Пожар охватил торговый центр «Меркурий» в Уфе — видео

ГУМЧС: в Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

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В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий», полыхают верхний этаж и крыша здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщили в ведомстве. «360» располагает кадрами работы спасателей на месте происшествия.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на тушение пожара. 9 сентября 2022 года в 19:36 по московскому времени в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУМЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в ТРЦ „Меркурий“ в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа. На месте силы и средства МЧС: 18 единиц техники, 54 человека», — сообщили в региональном ведомстве.

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Позже в МЧС сообщили, что в тушении возгорания задействованы 78 человек и 28 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Продавцы из магазинов ТЦ пытаются спасти уцелевший товар, выгружая его прямо на улицу в кучи. Торговцы озабочены, как будут вывозить спасенное.

«Мы в шоке. Пожарные не справляются, струя маленькая, до утра не потушат», — поделилась одна из участниц эвакуации.

«360»

«360»

Пожары

МЧС РФ

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