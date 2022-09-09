Эксклюзив 09 сентября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар охватил торговый центр «Меркурий» в Уфе — видео ГУМЧС: в Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

Читать 360tv в

В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий», полыхают верхний этаж и крыша здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщили в ведомстве. «360» располагает кадрами работы спасателей на месте происшествия.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на тушение пожара. 9 сентября 2022 года в 19:36 по московскому времени в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУМЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в ТРЦ „Меркурий“ в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа. На месте силы и средства МЧС: 18 единиц техники, 54 человека», — сообщили в региональном ведомстве.

Реклама

Позже в МЧС сообщили, что в тушении возгорания задействованы 78 человек и 28 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Реклама

Продавцы из магазинов ТЦ пытаются спасти уцелевший товар, выгружая его прямо на улицу в кучи. Торговцы озабочены, как будут вывозить спасенное.

«Мы в шоке. Пожарные не справляются, струя маленькая, до утра не потушат», — поделилась одна из участниц эвакуации.

«360»

0 0 0 0 0 0