Пожар разгорелся возле Северной ТЭЦ в Ленобласти. Видео

«В связи с сообщениями в СМИ о пожаре рядом с территорией Северной ТЭЦ ПАО „ТГК-1“ информируем, что производственные объекты ПАО „ТГК-1“ не связаны с происшествием. Возгорание произошло за пределами территории станции, на расстоянии порядка километра», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ПАО «ТГК-1». Сейчас Северная ТЭЦ работает в штатном режиме.

На опубликованных в Сети видеокадрах видно, как столб густого дыма поднимается в воздух. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем. Информации о площади пожара, его причинах, а также пострадавших пока нет.