Происшествия 25 ноября 2023, 04:50 Пожар разгорелся в жилом доме в Татарстане МЧС: два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Татарстане Пресс-служба МЧС

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При пожаре в многоквартирном жилом доме в Альметьевске пострадали два человека. Об этом сообщило главное управление МЧС по республике Татарстан в своем Telegram-канале.

Пожар в квартире жилого дома по адресу улица Ленина, 73 произошел вечером в пятницу, 24 ноября.

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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание матраса в спальной комнате в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС

Пожарные рассказали, что вывели из горящей квартиры трех человек: двух мужчин и женщину. Мужчин отправили в Альметьевскую ЦРБ с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Женщина не пострадала.

Ранее стало известно, что женщина с двумя детьми погибла во время ночного пожара в частном доме в Перми. Еще одного госпитализировали с полученными травмами.