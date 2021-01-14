В одной из жилых многоэтажек Москвы начался пожар. Из-подъезда валит густой дым, на месте работают экстренные службы. Источник возгорания пока не обнаружен.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что возгорание началось в по адресу: улица Профсоюзная, 16/10. Из девятого подъезда валит густой дым, однако пока не ясна, на каком этаже началось возгорание.

По словам источника, на место прибыло множество пожарных расчетов. Пока не ясно, эвакуируют ли жителей этого подъезда, но из соседних подъездов людей не выводят. При этом во всем доме отключили свет.