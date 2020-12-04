Пожар разгорелся в строительном магазине в подмосковной Малаховке. Видео

В магазине строительных материалов, который находится в подмосковной Малаховке, начался пожар. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

По совам свидетелей, вспыхнул магазин стройматериалов «Экономстрой» по адресу Касимовское шоссе, дом 3в. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области рассказали»360», что площадь возгорания сейчас составляет 525 квадратных метров.

«Это магазин стройматериалов. Площадь составляет 525 квадратных метров. Пожар локализован в 15:34, погибших и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

На кадрах очевидцев видно, что пожар охватил все здание, языки пламени поднимаются выше крыши магазина.

При этом на другом ролике виден плотный серый столб дыма, который валит вверх. Рядом стоит несколько пожарных машин. Проезжую часть, на обочине которой расположен загоревшийся магазин, перекрывать не стали, однако движение там затруднено.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах отметило, что в целях безопасности из магазина эвакуировали 16 человек.