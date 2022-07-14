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    14 июля 2022, 05:18

    Пожар разгорелся в реабилитационном центре в Москве

    Реабилитационный центр загорелся на западе Москвы

    Юлия Шелковенко

    В Москве на площади 150 квадратных метров произошел пожар. Возгорание началось в чердачном помещении двухэтажного дома, где находится реабилитационный центр, сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

    Пожар разгорелся в реабилитационном центре в Москве

    Пожар начался на 2-й Мякининской улице, 10. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания более 40 человек. Позднее пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших нет.