Пожар разгорелся в реабилитационном центре в Москве

В Москве на площади 150 квадратных метров произошел пожар. Возгорание началось в чердачном помещении двухэтажного дома, где находится реабилитационный центр, сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Пожар начался на 2-й Мякининской улице, 10. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания более 40 человек. Позднее пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших нет.