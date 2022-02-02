Пожар разгорелся в одном из подъездов многоэтажки в Москве

Огонь вспыхнул сразу на нескольких этажах многоэтажного дома в Москве. Пламя охватило лестничные клетки на 10, 11 и 12 этажах, а с крыши валит дым. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, пожар начался в доме номер 16 по Шепелюгинской улице. Возгорание произошло на лестничной клетке в одном из-подъездов — огонь охватил 10, 11 и 12 этажи в 17-этажном жилом доме. Кроме того, дым валит с крыши здания.

Причины пожара пока неизвестны. По предварительным данным, это мог быть поджог. Собеседник уточнил, что горели двери и оконные рамы, общая площадь составила 10 «квадратов». Сейчас огонь удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступала.