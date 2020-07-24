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    24 июля 2020, 18:03

    Пожар разгорелся в новостройке в Кузьминках. Видео

    Андрей Иванов

    Пожарные потушили горящую новостройку в столичном районе Кузьминки. Как рассказали «360» в МЧС по Москве, горел стройматериал.

    Очевидцы поделились в социальных сетях видео горящего недостроенного здания.

    На кадрах видно, как из горящего здания валит густой черный дым.

    По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Информации о причине ЧП и площади возгорания пока нет. Специалисты сейчас изучают все обстоятельства произошедшего.

    Новости SMI.FM