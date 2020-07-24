Пожар разгорелся в новостройке в Кузьминках. Видео

Пожарные потушили горящую новостройку в столичном районе Кузьминки. Как рассказали «360» в МЧС по Москве, горел стройматериал.

Очевидцы поделились в социальных сетях видео горящего недостроенного здания.

На кадрах видно, как из горящего здания валит густой черный дым.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Информации о причине ЧП и площади возгорания пока нет. Специалисты сейчас изучают все обстоятельства произошедшего.