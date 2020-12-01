Пожар разгорелся в корпусе МПГУ на Проспекте Вернадского

Пожар начался в корпусе Московского педагогического государственного университета в Москве. Очаг возгорания пока не нашли, студентов и педагогов эвакуировали.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар начался на в панельном здании МПГУ на Проспекте Вернадского. По плану площадь постройки составляет 150 на 80 «квадратов».

Источник уточнил, что из здания всех эвакуировали, точное количество людей, которых пришлось вывести, пока уточняют. Очаг возгорания найти пока не удалось — предположительно, он находится в подвальном помещении. Первый этаж корпуса задымлен.