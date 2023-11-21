21 ноября 2023, 23:22
Пожар разгорелся у гостиницы на севере Москвы
Источник «360»: склад с автомобилями загорелся у гостиницы на севере Москвы
Огонь охватил склад с автомобилями у гостиницы на севере Москвы. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
Пожар разгорелся на Дмитровском шоссе у гостиницы Holiday. Приехавшие по адресу пожарные увидели, что огонь распространился на все здание склада, к которому примыкает еще одно строение. Есть угроза перекидывания огня на другие здания.
Реклама
Внутри склада находятся четыре автомобиля и покрышки. Пожару присвоили первый ранг сложности. Работы на месте продолжаются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама