Эксклюзив 21 ноября 2023, 23:22 Пожар разгорелся у гостиницы на севере Москвы Источник «360»: склад с автомобилями загорелся у гостиницы на севере Москвы РИА «Новости»

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Огонь охватил склад с автомобилями у гостиницы на севере Москвы. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Пожар разгорелся на Дмитровском шоссе у гостиницы Holiday. Приехавшие по адресу пожарные увидели, что огонь распространился на все здание склада, к которому примыкает еще одно строение. Есть угроза перекидывания огня на другие здания.

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Внутри склада находятся четыре автомобиля и покрышки. Пожару присвоили первый ранг сложности. Работы на месте продолжаются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.