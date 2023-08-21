Эксклюзив 21 августа 2023, 23:04 Пожар разгорелся около станции метро «Тимирязевская» в Москве МЧС: пожар произошел около станции метро «Тимирязевская» в Москве

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В Москве зафиксировали пожар около станции метро «Тимирязевская». Как сообщил «360» очевидец ЧП, дым валит из-под крыши здания.

Возгорание заметили в 10-этажном доме № 19а на улице Яблочкова. Очевидец уточнил, что два пожарных с фонариками находятся на крыше. Также видно, как специалисты ходят по этажам и проверяют здание на предмет возгорания.

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В пресс-службе управления МЧС России по городу сообщили «360», что пожарные действительно прибыли на место возгорания.

«Пожарные машины на месте работают, что горит и площадь [пожара] устанавливается», — добавили в ведомстве.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.