Происшествия 08 сентября 2023, 01:13 Пожар разгорелся на складах в районе Новогиреево в Москве Pixabay

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В Москве в районе Новогиреево начался сильный пожар. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщил источник «360».

Предположительно, горят склады на Кусковской улице. На место выехали оперативные службы, сообщили РИА «Новости» в столичном главке МЧС. Возгорание зафиксировано по адресу улица Кусковская, дом 26 Б. Сообщение поступило в полночь, сообщил собеседник агентства.

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Судя по фотографиям в соцсетях, пожар случился недалеко от водоема в Новогиреево, где находятся несколько складских помещений с продуктами питания. Известно, что по указанному адресу расположен также склад холодильников.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.