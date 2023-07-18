Происшествия 18 июля 2023, 03:52 Пожар разгорелся на месте взрыва в Николаеве Власти Николаева сообщили о возгорании на месте взрыва РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар произошел на месте взрыва в Николаеве на юге Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Тушим пожар [на месте взрыва]. Без жертв, предварительно», — написал чиновник.

Реклама

Глава администрации не уточнил, о каком именно объекте идет речь. В городе объявлена воздушная тревога. Местные СМИ также ограничились сообщением о «тушении возгорания на месте взрыва».

Telegram-канал Mash уточнил, что загорелась нефтебаза и опубликовал кадры с места происшествия. По предварительным данным, огонь возник после прилетов «Гераней».

Ранее о взрыве в Николаеве сообщило местное издание «Зеркало недели». Никаких подробностей журналисты не привели. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Причина их происхождения тоже не была указана.