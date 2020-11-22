Пожар разгорелся на юге Москвы

Загорелось складское помещение в промзоне на юге Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС России.

Складское помещение в подвале загорелось по адресу: Варшавское шоссе, дом 24,строение 12. Из минус первого этажа валят клубы дыма.

Никого в здании нет, информации о пострадавших пока нет. Площадь пожара уточняется, причины возгорания также предстоит установить.

Огонь активно распространяется, сообщил «360» источник. Пожару присвоен ранг 2-БИС.

Ранее в Барнауле загорелась исправительная колония № 3. Огонь вспыхнул в банно-прачечном комбинате. В небо поднимались клубы черного дыма.