facebook_pixel
    15 февраля 2022, 12:48

    Пожар произошел возле завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Огонь распространился в помещениях в проезде Завода Серп и Молот на востоке столицы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Пожар произошел возле завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

    В главке МЧС заявили, что выехали в проезд Завода Серп и Молот.

    «Наше подразделение выехало для проверки. Сам заявитель ни огня, ни дыма не видит», — рассказал представитель ведомства.

    Источник добавил, что пожар начался в четырехэтажном строении, огонь охватил 50 квадратных метров.

    По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о зданиях, где хранится бытовая химия. Канал добавил, что там зафиксировано сильное задымление, очаг не обнаружен.

    По предварительной информации, загорелась бытовая химия. Пожару присвоен первый ранг. Все подробности случившегося уточняются.