15 февраля 2022, 12:48
Пожар произошел возле завода «Серп и Молот» на востоке Москвы
Огонь распространился в помещениях в проезде Завода Серп и Молот на востоке столицы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
В главке МЧС заявили, что выехали в проезд Завода Серп и Молот.
«Наше подразделение выехало для проверки. Сам заявитель ни огня, ни дыма не видит», — рассказал представитель ведомства.
Источник добавил, что пожар начался в четырехэтажном строении, огонь охватил 50 квадратных метров.
По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о зданиях, где хранится бытовая химия. Канал добавил, что там зафиксировано сильное задымление, очаг не обнаружен.
По предварительной информации, загорелась бытовая химия. Пожару присвоен первый ранг. Все подробности случившегося уточняются.