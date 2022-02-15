Пожар произошел возле завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

Огонь распространился в помещениях в проезде Завода Серп и Молот на востоке столицы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

В главке МЧС заявили, что выехали в проезд Завода Серп и Молот.

«Наше подразделение выехало для проверки. Сам заявитель ни огня, ни дыма не видит», — рассказал представитель ведомства.

Источник добавил, что пожар начался в четырехэтажном строении, огонь охватил 50 квадратных метров.

По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о зданиях, где хранится бытовая химия. Канал добавил, что там зафиксировано сильное задымление, очаг не обнаружен.

По предварительной информации, загорелась бытовая химия. Пожару присвоен первый ранг. Все подробности случившегося уточняются.