Пожар произошел во Фрунзенском районе Петербурга

В ночь на 17 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире многоквартирного дома. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на управление МЧС по региону.

До прибытия спасателей в комнате площадью 10 квадратных метров успела обгореть обстановка. Примерно через полчаса после прибытия сотрудников МЧС огонь был ликвидирован полностью. В тушении участвовали 14 пожарных и три спецмашины.

Информации о пострадавших не поступало.