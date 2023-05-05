Происшествия 05 мая 2023, 16:19 Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области

Читать 360tv в

Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в городе Карабаново Владимирской области. Об этом сообщили «Владимирские ведомости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По предварительным данным, в одной из квартир пятиэтажки загорелась внутренняя отделка. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», из горящего здания спасатели эвакуировали 15 жильцов, при пожаре никто не пострадал.