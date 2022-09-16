Пожар произошел в жилом доме во Владимире | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Пожар произошел в жилом доме во Владимире

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Квартира в многоэтажном доме загорелась в Владимире. Никто не пострадал, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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По данным ведомства, часть спасателей тушили пожар, другие эвакуировали людей с места происшествия. Всего из подъезда, где возникло возгорание, вывели 10 человек. В тушении участвовали 16 специалистов с использованием пяти единиц спецтехники. Никто не пострадал. Правоохранители выясняют точную причину случившегося.

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