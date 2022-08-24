Пожар произошел в жилом доме в центре Кургана. Есть погибшие

Пожар произошел в центре Кургана. Там загорелась квартира, расположенная на втором этаже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет.

Возгорание произошло ночью, 24 августа. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек. Несмотря на это, одна женщина погибла в пожаре. На пепелище нашли тело 62-летней пенсионерки.

«По данному факту осуществляется доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и причины возгорания», — сообщили в ведомстве.