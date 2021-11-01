Пожар произошел в жилом доме в столице Татарстана

Накануне вечером житель Казани после возвращения из магазина обнаружил пожар в комнате, находящейся на третьем этаже жилого здания. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 17:44. Спустя шесть минут пожарные были на месте ЧП. До их приезда 20 жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно. К 17.57 спасатели ликвидировали открытый огонь, распространившийся на площади четырех квадратных метров. В результате никто не пострадал.