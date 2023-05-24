Происшествия 24 мая 2023, 12:35 Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, загорелся мусор в подвале дома на Народной улице. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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Отмечается из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 10 человек, всего в ликвидации возгорания участвовали 15 сотрудников МЧС.