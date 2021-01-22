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    22 января 2021, 14:02

    Пожар произошел в жилом доме в Москве

    Артур Блянихов

    На юго-западе столицы в одном из жилых домов произошел пожар, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По данным издания, загорелись мебель и холодильник в межквартирном холле в доме № 18 по улице Тарусской. Пламя охватило площадь в пять «квадратов». Во время тушения пожарные спасли четырех человек и передали их медикам. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.