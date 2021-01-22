Пожар произошел в жилом доме в Москве

По данным издания, загорелись мебель и холодильник в межквартирном холле в доме № 18 по улице Тарусской. Пламя охватило площадь в пять «квадратов». Во время тушения пожарные спасли четырех человек и передали их медикам. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.