22 января 2021, 14:02
Пожар произошел в жилом доме в Москве
На юго-западе столицы в одном из жилых домов произошел пожар, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным издания, загорелись мебель и холодильник в межквартирном холле в доме № 18 по улице Тарусской. Пламя охватило площадь в пять «квадратов». Во время тушения пожарные спасли четырех человек и передали их медикам. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.