Происшествия 08 февраля 2023, 10:23 Пожар произошел в жилом доме в Екатеринбурге

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В одном из районов Екатеринбурга случилось возгорание, передает «Царьград»со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел на улице Селькоровской. В одном из жилых домов на седьмом этаже загорелась квартира. Огонь охватил площадь в 20 «квадратов». К прибытию спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. К ликвидации возгорания привлекли пять единиц спецтехники и 19 пожарных. Информации о пострадавших не поступало.