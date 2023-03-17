Эксклюзив 17 марта 2023, 10:27 Пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы Источник «360»: пожар произошел в жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве РИА «Новости»

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Утром 17 марта в одной из квартир на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Все случилось в газифицированном доме № 13 на проспекте Маршала Жукова. Собеседник «360» добавил, что соседи просили о помощи. По его информации, черный дым валит из окна и балкона. На место прибыли спасатели.

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Представители МЧС подтвердили информацию о ЧП. По данным ведомства, пожар произошел в квартире на седьмом этаже. Пламя охватило 15 квадратных метров: загорелись личные вещи хозяина на кухне и частично на балконе. По предварительным данным, никто не пострадал. Все подробности уточняются.

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UPD: хозяин квартиры самостоятельно вышел из помещения, уточнил источник. Его осматривают медики из скорой помощи. Огонь удалось потушить.