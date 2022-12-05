Происшествия 05 декабря 2022, 12:39 Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Петербурга

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Возгорание в квартире произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером в воскресенье. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в однокомнатной квартире на улице Маршала Казакова. Огонь распространился на площади в один квадратный метр на кухне. Спустя 25 минут возгорание потушили, в этом были задействованы 10 сотрудников МЧС.

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Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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