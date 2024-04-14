Происшествия 14 апреля 2024, 16:17 Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы Прокуратура Москвы: девочка пострадала при пожаре на Волжском бульваре Прокуратура Москвы / Telegram-канал / Telegram

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Возгорание произошло в квартире жилого дома на Волжском бульваре в Москве, пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы / Telegram-канал Прокуратура Москвы / Telegram-канал Прокуратура Москвы / Telegram-канал

«Пожар произошел в квартире жилого дома на Волжском бульваре. В результате ЧП 15-летнюю девочку доставили в медицинское учреждение», — заявили в пресс-службе.

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Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Кузьминская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты и ход процессуальной проверки по этому факту», — добавили в прокуратуре.

В субботу жители высотки на Котельнической набережной Москвы позвонили в экстренные службы, когда увидели огонь на одном из этажей. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что на 23-м этаже работала газовая горелка, которую заявители приняли за мощный источник пожара.