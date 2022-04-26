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    26 апреля 2022, 08:46

    Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

    МЧС: пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Утром 26 апреля пожар случился в одной из квартир дома на улице Домодедовская на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    В МЧС сообщили, что пламя удалось потушить. По данным источника, речь идет о доме № 31. Он отметил, что наблюдался огонь с двух сторон здания. Эту информацию подтвердили в столичном главке МЧС.

    «Да, выезд такой был. Там горела квартира на пятом этаже — 15 метров. В 08:01 было ликвидировано, спасли пять человек, из них двое детей», — рассказал представитель ведомства.

    По его словам, никто не пострадал. Источник уточнил, что спасенными являются жители с шестого, седьмого, восьмого этажей.

    Причины и обстоятельства случившегося выясняются.