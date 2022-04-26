Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

Утром 26 апреля пожар случился в одной из квартир дома на улице Домодедовская на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что пламя удалось потушить. По данным источника, речь идет о доме № 31. Он отметил, что наблюдался огонь с двух сторон здания. Эту информацию подтвердили в столичном главке МЧС.

«Да, выезд такой был. Там горела квартира на пятом этаже — 15 метров. В 08:01 было ликвидировано, спасли пять человек, из них двое детей», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, никто не пострадал. Источник уточнил, что спасенными являются жители с шестого, седьмого, восьмого этажей.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.