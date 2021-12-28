Пожар произошел в жилом доме Магнитогорска

Произошел пожар в жилом доме Магнитогорска. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС Челябинской области.

40 человек смогли самостоятельно покинуть загоревшийся дом. Еще 45 эвакуировали пожарные. Пятеро из них пострадали.

«Их состояние удовлетворительное. Обоих увезли в больницу на скорой помощи. Из-за чего произошел пожар, предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — рассказали в пресс-службе ведомства.