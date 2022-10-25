Пожар произошел в здании УВД на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 16:07 Пожар произошел в здании УВД на западе Москвы Источник «360»: пожар вспыхнул в здании УВД на западе Москвы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В здании управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы на улице Лобачевского произошел пожар, сообщил источник «360». По его данным, возгорание началось на четвертом этаже здания.

В одном из кабинетов загорелись документы, частично пострадал потолок. Пламя охватило площадь два квадратных метра, его ликвидировали до прибытия пожарных расчетов, добавил собеседник «360».

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Причины ЧП неизвестны. Официально данные о случившемся в здании УВД не подтверждали.

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