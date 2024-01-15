Происшествия 15 января 2024, 13:16 Пожар произошел в здании техникума в Челябинске Спасатели МЧС оперативно потушили пожар в техникуме в Челябинске РИА «Новости»

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В Челябинске в здании техникума промышленности и городского хозяйства, находящемся на улице Масленникова, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В техникуме 15 января сработала система оповещения о пожаре. По прибытии спасателей выяснилось, что на втором этаже здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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Из здания эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. В результате возгорания никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

В ночь на 15 января в частном доме в городе Унеча Брянской области произошло возгорание, погибли три человека.