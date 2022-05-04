Пожар произошел в здании с участковым пунктом полиции в Петербурге

Пожар произошел в доме № 22 на улице Трефолева в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Здание загорелось утром 4 мая. В нем располагается участковый пункт полиции № 9, магазины и аптека. Огонь затронул площадь в десять квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали 15 человек личного состава и три машины спецтехники. Всего на тушение потребовалось около получаса. Информации о погибших и пострадавших не поступало.