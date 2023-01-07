Происшествия 07 января 2023, 16:05 Пожар произошел в здании рынка в Тольятти МЧС: более 80 человек эвакуировали из здания рынка Тольятти из-за пожара РИА «Новости»

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Пожар произошел в здании рынка в центре Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что из-за возгорания эвакуировали 38 посетителей и 46 работников рынка. По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

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«Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация», — сказал представитель экстренной службы.

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Он обратил внимание, что сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города поступило в субботу, 7 января, после полудня.

Пожарные расчеты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание. С электрооборудования огонь перекинулся на утеплитель кровли. В 13.30 пожар локализовали на площади 12 квадратных метров.

В начале ноября пожар произошел на вещевом рынке в Пензе. Первым вспыхнул павильон с верхней одеждой. Здание ярмарки «Красные Холмы» окутал черный дым.