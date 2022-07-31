Пожар произошел в здании рынка на юго-западе Москвы

Здание рынка загорелось на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщили «Известия».

Пожар начался в ночь на 31 июля, о т огня обрушилась кровля здания. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших пока не поступала. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее в Москве сгорел хостел, расположенный по адресу Алма-Атинская 7, корпус 2. Из-за установленных на окнах решеток восемь человек не смогли спастись. По решению суда руководство хостела было арестовано до 29 сентября.