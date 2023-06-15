15 июня 2023, 15:29
Пожар произошел в здании насосной станции Калищенской железной дороги в Ленобласти
В городе Сосновый Бор в Ленинградской области произошел пожар в старинном здании насосной станции Калищенской железной дороги. Об этом сообщил сайт «Мегаполис».
По информации МЧС, огонь охватил площадь в 120 квадратных метров нежилого строения. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей, написали «Невские новости».
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Калищенская водокачка — одно из трех дореволюционных зданий, которое сохранилось в Сосновом Бору. Насколько сильно объект подвергся разрушению, не сообщается.
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Ленинградская область
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