Эксклюзив 19 января 2023, 05:23 Пожар произошел в здании на территории церкви в Москве Пожар на территории церкви на севере Москвы сняли на видео

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Пожар произошел на территории церкви на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360». Возгорание сняли на видео.

Пожар произошел на Кронштадтском бульваре. Огонь полностью охватил трехэтажное здание с мансардой вместо последнего этажа, уточнил источник «360». Площадь пожара достигла 100 «квадратов».

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В распоряжении «360» оказалось видео с места пожара. На кадрах видно, как верхний этаж здания охвачен огнем. На месте происшествия уже работают пожарные расчеты.

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В 04:51 спасателям удалось локализовать пламя на площади 100 квадратных метров.

По данным источника «360», пострадал работник церкви. Он получил ожоги рук второй и третьей степени. Мужчину госпитализировали. Что могло стать причиной возгорания. сейчас выясняется.