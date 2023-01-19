19 января 2023, 05:23
Пожар произошел в здании на территории церкви в Москве
Пожар на территории церкви на севере Москвы сняли на видео
Пожар произошел на территории церкви на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360». Возгорание сняли на видео.
Пожар произошел на Кронштадтском бульваре. Огонь полностью охватил трехэтажное здание с мансардой вместо последнего этажа, уточнил источник «360». Площадь пожара достигла 100 «квадратов».
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В распоряжении «360» оказалось видео с места пожара. На кадрах видно, как верхний этаж здания охвачен огнем. На месте происшествия уже работают пожарные расчеты.
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В 04:51 спасателям удалось локализовать пламя на площади 100 квадратных метров.
По данным источника «360», пострадал работник церкви. Он получил ожоги рук второй и третьей степени. Мужчину госпитализировали. Что могло стать причиной возгорания. сейчас выясняется.
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