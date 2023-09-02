Эксклюзив 02 сентября 2023, 16:18 Пожар произошел в здании на Михневской улице в районе Бирюлево Восточное Двухэтажное здание загорелось на Михневской улице в районе Бирюлево Восточное Unsplash

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Двухэтажное здание загорелось на Михневской улице в районе Бирюлево Восточное. Об этом «360» сообщил источник.

По имеющимся данным, из окон постройки валит густой дым. Источник возгорания и площадь пожара определяют прибывшие пожарные. В здании находится несколько торговых точек, а также административные организации.

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UPD: пожарные уже приступили к тушению возгорания, по предварительным данным, на цокольном этаже здания загорелась мебель. Для борьбы с огнем используют четыре водяных ствола.

Ранее в центре Москвы, на Арбате, произошел пожар в одном из ресторанов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в здании загорелись жировые отложения, обошлось без пострадавших.