Происшествия 26 апреля 2023, 16:12 Пожар произошел в загородном клубе в Петербурге

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Возгорание в загородном клубе отдыха, который находится в Курортном районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, произошло во вторник вечером. Об этом сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, пламя охватило баню в загородном комплексе. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

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Отмечается, что дополнительной информации о пострадавших не поступало, в тушении пожара принимали участие 24 сотрудника МЧС.