Происшествия 29 марта 2023, 12:07 Пожар произошел в заброшенном доме в Петербурге

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Возгорание заброшенного дома произошло на улице Решетникова в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, на первом этаже здания загорелся мусор. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра, в его ликвидации принимали участие 10 спасателей.

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Отмечается, что информации о пострадавших при пожаре не поступало.