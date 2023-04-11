Эксклюзив 11 апреля 2023, 22:35 Пожар произошел в забитой мусором квартире в Москве Источник «360»: в замусоренной квартире в Москве начался пожар РИА «Новости»

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В Центральном административном округе Москвы в жилом доме загорелась захламленная мусором квартира. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, огонь охватил вещи и мебель.

Возгорание случилось в жилом помещении в доме № 20/4 на 1-м Николощеповском переулке. По данным источника, в четырехкомнатной квартире деревянные перекрытия, она захламлена мусором и другими предметами быта. Огонь охватил вещи и мебель. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что людей из здания не эвакуировали.

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«Было загорание в квартире на четвертом этаже. <...> Уже открытое горение сбили, дальнейшая разведка. Эвакуация не проводилась, обстановка спокойная», — рассказали «360» в ведомстве.

Уже в 21:52 угрозы распространения огня не было. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас огнеборцы ликвидировали пожар. Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия устанавливаются.