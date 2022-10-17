Пожар произошел в высотке в центре Екатеринбурга, один человек пострадал | 360°

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Пожар произошел в высотке в центре Екатеринбурга, один человек пострадал

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Пожар произошел в 14-этажном административном здании на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

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До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Спасатели потушили огонь за 10 минут. Один человек пострадал, надышавшись дымом, ему оказали медицинскую помощь. Причина пожара устанавливается.

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