Пожар произошел в ванной комнате частного дома в Ленинградской области

Пожар произошел в частном доме Зеленогорска. Пламя охватило ванную команту. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 21:51 по московскому времени. На улице Спортивной загорелся одноэтажный частный дом. Пламя охватило ванную комнату площадью в один квадратный метр. В тушении приняли участие десять спасателей и две единицы спецтехники. Побороть огонь удалось примерно за 25 минут. Информации о погибших и пострадаших не поступало.