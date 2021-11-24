Пожар произошел в уфимской школе

В Уфе в школе № 126 произошел пожар, передает сайт mkset.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

По данным издания, пожар мог произойти из-за пиротехнических изделий, которые пронесли в учебное заведение семиклассники. По предварительной информации, от петард воспламенились сначала горючие материалы, а затем лыжные ботинки и утеплитель пола в раздевалке мальчиков возле спортивного зала.

Дознаватели МЧС и полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. В школу вызвали родителей учеников, которые пронесли петарды. Они могут быть привлечены к ответственности.