Эксклюзив 08 июня 2023, 12:36 Пожар произошел в центре реабилитации детей в Люберцах Источник «360»: в пожаре в центре реабилитации детей в Люберцах никто не пострадал РИА «Новости»

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Возгорание произошло в бытовке центра медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Об этом «360» сообщил источник.

«Было небольшое задымление, сейчас пожарные работают. Источник возгорания, видимо — проводка под крышей. Огонь перекинулся на стропила», — отметил он.

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По словам собеседника «360», пожар произошел не в основном здании центра, а в бытовке. Источник опроверг появившуюся в СМИ информацию об эвакуации пациентов учреждения из-за пожара.

«С детьми все в порядке. В здании, где произошел пожар, никого не было», — уточнил он.

Данные о происшествии подтвердили в ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве обратили внимание, что спасатели быстро справились с огнем.

«В 10:52 зафиксировали полную ликвидацию пожара на площади три квадратных метра. Возгорание произошло в отдельно стоящем здание, обошлось без пострадавших», — заключили в МЧС.

В региональном Минздраве рассказали, что произошло задымление на крыше отдельно стоящего корпуса. Открытого горения не было, но людей пришлось эвакуировать.

«На место вызвали оперативные службы. Всех эвакуировали. Пострадавших детей нет. В настоящее время пожарные обследуют здание», — отметили в пресс-службе министерства.

В понедельник, 5 июня, медработников и пациентов эвакуировали из-за пожара в детском отделении «Коммунарки».